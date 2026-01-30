Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, tüketicilerden menüde yer alan fiyatlar dışında herhangi bir zorunlu ek ödeme talep edemeyecek.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlemenin tüketici mağduriyetlerini önlemek ve işletmeler ile tüketiciler arasında yaşanabilecek ihtilafları ortadan kaldırmak amacıyla hazırlandığı belirtildi. Çalışmanın, ilgili kuruluşların görüşleri alınarak tamamlandığı vurgulandı.

Zorunlu ek ücretler yasaklandı

Yeni düzenlemeye göre işletmeler; servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ya da benzeri adlar altında tüketicilerden zorunlu ödeme talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödeyecek, bahşiş ise tamamen gönüllülük esasına bağlı olacak.

Ayrıca, tüketicilerin talebi olmaksızın sipariş öncesinde sunulan aperatif ya da kuver ürünleri için de herhangi bir ücret istenemeyecek.

Menülerde ek ücret ifadesi yer alamayacak

Yönetmelik değişikliği kapsamında restoran, kafe, lokanta ve pastaneler; menü, tarife ve fiyat listelerinde servis ücreti, kuver ücreti veya benzeri ek ücretlere ilişkin ifadelere yer veremeyecek. Menü ve fiyat listelerinde yalnızca ürün fiyatlarının bulunması zorunlu olacak.

Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin işletmeler arasında daha şeffaf fiyat karşılaştırması yapabilmesinin ve hizmet sektöründe daha rekabetçi bir ortamın oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.