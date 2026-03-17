Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, özellikle yağışlı havaların tetiklediği monilya (çiçek yanıklığı) hastalığına karşı üreticileri acil önlem almaya çağırdı.

Rekolteyi Tehdit Eden Tehlike: Monilya

Geçmiş yıllarda hem meyvede hem de ağaç sağlığında ciddi kayıplara yol açan monilya hastalığına dikkat çeken Özcan, bu yıl benzer bir tablonun yaşanmaması için zamanlamanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Sağanak yağışların hastalık riskini artırdığını belirten Özcan, üreticilerin meteorolojik verileri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.

İlaçlamada "Yüzde 10" Kuralı

Özcan, mücadele stratejisine dair şu teknik detayları paylaştı:

İlk Müdahale: Düşük rakımlı bölgelerde tomurcukların yaklaşık %10 oranında kabardığı dönemde ilk ilaçlama mutlaka yapılmalı.

İkinci Aşama: Çiçeklenme sürecine yaklaşırken, hava koşullarına bağlı olarak ikinci bir ilaçlama uygulaması rekolte güvenliği için zorunlu hale gelebilir.

"Uzman Görüşü Olmadan Hareket Etmeyin"

Bilinçsiz ilaç kullanımının hem ekonomik zarar hem de verim kaybı demek olduğunu hatırlatan MTB Başkanı, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

Doğru İlaç: Tarım İl Müdürlüğü ve ziraat mühendislerinin onaylamadığı ürünler kullanılmamalı. Yetkili Bayi: İlaç temini yalnızca yetkili noktalardan yapılmalı. Doğru Zaman: İlaçlama, hastalığın ağaca yerleşmesini engelleyecek en doğru evrede gerçekleştirilmeli.

Hedef: Kaliteli İhracat ve Marka Değeri

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don olaylarının ardından bu yıl daha temkinli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirten Ramazan Özcan, "Çiçeklenme dönemi, meyvenin temelinin atıldığı en hassas evredir. Malatya’nın dünya kuru kayısı piyasasındaki marka değerini korumak için kaliteli üretimden taviz vermemeliyiz" dedi.