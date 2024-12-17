AB’ye Göre Türkiye’nin Konumu

Verilere göre, Türkiye'nin SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi, aday ülkeler arasında da dikkat çekiyor. Lüksemburg 237 endeks değeriyle AB ortalamasının %137 üzerinde yer alarak ilk sırada bulunurken, Arnavutluk ve Bosna-Hersek 36 endeks değeriyle listenin sonunda yer aldı. Türkiye’nin 72 endeks değeri, Avrupa’daki refah seviyesine kıyasla hala önemli bir mesafe olduğunu ortaya koydu.

Fiili Bireysel Tüketim Endeksi: Refah Düzeyine Yansıma

Kişi başına fiili bireysel tüketim, vatandaşların refah düzeyini ölçmek açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu alanda Türkiye’nin endeksi 84 oldu. AB ortalaması olan 100’ün %16 altında kalan Türkiye, yine Avrupa ortalamasının gerisinde yer aldı. Fiili bireysel tüketim endeksi en yüksek ülke 136 ile Lüksemburg olurken, en düşük ülke 41 ile Arnavutluk oldu.

Fiyat Düzeyi Endeksi: Türkiye “Ucuz” Kategorisinde

Fiyat düzeyi endeksi açısından ise Türkiye’nin değeri 39 olarak açıklandı. Bu, AB ülkelerindeki 100 euro karşılığında alınan mal ve hizmetlerin Türkiye’de aynı değeri 39 euro karşılığında Türk lirasıyla satın alınabileceğini gösteriyor. Türkiye’nin bu düşük fiyat düzeyi, Avrupa’ya kıyasla ekonomik malların ve hizmetlerin daha ucuz olduğunu ortaya koyarken, aynı zamanda alım gücü ve refah düzeyindeki farklılıkları da gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin Gelişme Potansiyeli

Türkiye’nin ekonomik göstergeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkeler arasında hala önemli bir fark olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, düşük fiyat düzeyi endeksi, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda rekabet avantajını ve ekonomik fırsatlarını öne çıkarabilecek potansiyelini de işaret ediyor.

2023 verileri, Türkiye’nin ekonomik büyüme ve refah artışı hedeflerine ulaşması için yapısal reformlar ve politikaların önemini bir kez daha gündeme getiriyor.