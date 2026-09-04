Kayseri Atletikspor tecrübeli orta saha oyuncusu Ayhan Gürbüz'ü renklerine bağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Atletikspor, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Uzun yıllar farklı takımlarda forma giyen tecrübeli ve başarılı oyuncu Ayhan Gürbüz, 2026-2027 sezonunda Kayseri Atletikspor forması giyecek. Geride kalan sezon Malatya ekibi Battalgazi Belediyespor forması giyen Ayhan Gürbüz, yeni sezonda yeniden memleketine döndü. Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan paylaşımda; 'Hoş geldin Ayhan Gürbüz. Kulübümüz A futbol takımında Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) hedefi doğrultusunda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki sezonlarda çeşitli profesyonel takımlarda görev almış ve geçtiğimiz sezon Battalgazi Belediyespor'da forma giyen Ayhan Gürbüz önümüzdeki sezon Atletikspor forması için mücadele edecek' denildi.