Merkezefendi Belediyesi'nin Spor Okulları bünyesinde üç yıldır ücretsiz olarak gerçekleştirilen Kaleci Antrenmanı, çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Denizli'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan kaleci eğitimlerinde çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yeteneklerini geliştiriyor. Spora ve sporcuya yönelik desteklerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, çocukların küçük yaşta sporla tanışması ve yeteneklerini geliştirmesi amacıyla farklı branşlarda ücretsiz spor eğitimleri düzenliyor. Bu kapsamda üç yıldır gerçekleştirilen Kaleci Antrenmanı ile geleceğin kalecileri yetiştiriliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Kaleci Antrenmanı'nda eğitim gören çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Başkan Doğan, çocuklarla beraber antrenman yaparak penaltı atışı kullandı.

Akkonak Dr. Samim Gök Stadı'nda gerçekleştirilen eğitimlere 20011 ile 2017 yılları arasında doğan çocuklar katılabiliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen antrenmanlarda çocuklara kalecilik eğitiminin yanı sıra sportif gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

'çocuklarimizin hayallerini destekliyoruz'

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesini önemsediklerini belirterek, 'Denizli'mizde ilk ve tek olan, üç yıldır gerçekleştirdiğimiz ücretsiz Kaleci Antrenmanı'mızda eğitim alan çocuklarımız ve kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, yeteneklerini geliştirmesi ve hayallerinin peşinden güvenle koşması için destek olmaya devam edeceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak her çocuğumuzun spor yapabilmesi ve yeteneklerini keşfedebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.