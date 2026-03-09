Denizcilik ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren GSD Holding, deniz taşımacılığı alanındaki yatırımlarını stratejik bir planlama doğrultusunda sürdürüyor. Şirket, son dönemde attığı adımlarla hem yeni nesil gemi yatırımlarını artırdı hem de operasyonel verimliliği destekleyen filo yenileme hamleleri gerçekleştirdi.

GSD Holding, iştirakleri GSD Denizcilik ve GSD Shipping B.V. aracılığıyla Japonya’nın önde gelen gemi inşa gruplarıyla imzaladığı anlaşmalar doğrultusunda önümüzdeki yıllarda teslim alınacak yeni nesil kuru yük gemileri için önemli yatırımlar yaptı. Japon tersanelerinde inşa edilecek farklı kapasitelerdeki gemiler, yüksek yakıt verimliliğine sahip tasarımlarıyla grubun uluslararası deniz taşımacılığı faaliyetlerini güçlendirecek şekilde filoya katılacak.

Bu yatırımlar kapsamındaki son adım, Hollanda merkezli bağlı ortaklık GSD Shipping B.V. ile Sumitomo Corporation garantörlüğünde faaliyet gösteren Sumisho Marine Co. Ltd. arasında Japonya’da inşa edilecek bir adet ultramax tipi kuru yük gemisinin satın alınmasına ilişkin imzalanan niyet mektubu oldu.

Operasyonel Yapıyı Güçlendiren Adımlar

Bu süreçte şirket yalnızca yeni gemi yatırımlarıyla değil, aynı zamanda filo optimizasyonu kapsamında gerçekleştirdiği satış işlemleriyle de filosunu daha modern ve rekabetçi bir yapıya dönüştürdü. GSD Holding, bu satışlarla daha yaşlı tonajını azaltırken yeni ve daha yüksek verimlilik sunan gemileri filosuna dahil ederek operasyonel yapısını dengeli şekilde yenilemeyi sürdürdü.

2024 yılında ultramax tipi Zeyno, 2025 yılında ise handysize tipi Olivia gemilerinin satışı gerçekleşti. 2025 yılında teslim alınan ultramax tipi S. Selim gemisinin ardından, 2026 yılında filoya katılan M/V Guzide adlı kuru yük gemisi de ticari faaliyetlerine başladı. Önümüzdeki yıllarda teslim alınması planlanan yeni gemilerle birlikte GSD Holding’in filosu hem kapasite hem de teknoloji açısından daha güçlü bir yapıya kavuşacak.

“Filomuzu büyütürken aynı zamanda gençleştiriyoruz”

GSD Denizcilik Genel Müdürü Hakan Yılmaz, son dönemde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Denizcilik faaliyetlerimizi uzun vadeli ve disiplinli bir yatırım yaklaşımıyla sürdürüyoruz. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz yeni gemi yatırımları ve stratejik satışlar ile filomuzu büyütürken aynı zamanda daha genç ve modern bir yapıya dönüştürüyoruz. Geçtiğimiz hafta teslim aldığımız Güzide gemimiz ile birlikte bugün itibarıyla grup bünyesinde 10 gemiden oluşan aktif filomuz ve inşası devam eden 7 yeni gemimiz bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda teslim alınacak yeni tonajla birlikte hem filomuzdaki gemi sayısı hem de toplam taşıma kapasitemiz önemli ölçüde artacaktır.”

Yılmaz değerlendirmesinde ayrıca şunları kaydetti: “GSD Holding olarak stratejik odağımız, geared tonnage olarak tanımlanan yani kendi vinçlerine sahip handysize ve ultramax segmentindeki kuru yük gemileridir. Bu segmentteki gemiler, liman altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde de operasyonel esneklik sağlayarak küresel ticarette önemli bir rol üstlenmektedir. Küresel tersanelerdeki doluluk oranlarının yüksek seyretmesi ve yeni gemi teslim sürelerinin uzaması, orta vadede yeni tonaj arzının sınırlı kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede söz konusu segmentte büyümeye devam ederek filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Japon tersanelerinde inşa edilerek filomuza katılacak modern tonaj sayesinde operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. GSD Holding olarak güçlü bilançomuz ve uluslararası iş ortaklarımızla deniz taşımacılığındaki büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

GSD Holding, uluslararası deniz taşımacılığı pazarındaki gelişmeleri yakından takip ederek filo yapısını en modern gemiler ve verimlilik odaklı yatırımlarla güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, önümüzdeki dönemde de stratejik gemi yatırımlarıyla küresel denizcilik faaliyetlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.