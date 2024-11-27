600 Milyon Dolarlık Sahte Banknot Tehlikesi

Uzmanlar, piyasada yaklaşık 600 milyon dolarlık sahte banknot bulunduğunu tahmin ediyor. Bu durum, döviz alım-satımını durma noktasına getirdi. Özellikle eski seri 100 dolarlık banknotlar ve 50 dolarlık banknotlar, sahtelik şüphesi nedeniyle mercek altında.

Esnaf Elle Kontrol Ediyor

Bursa Kapalı Çarşı esnafından Yüksel Durmuş, 30 yıllık tecrübesiyle sahte paralar konusunda dikkatli davrandıklarını belirtti. Durmuş, “Biz makinelerimizi sürekli güncelliyoruz ve şu an için sahte paraları tespit edebiliyoruz. Ancak risk almamak adına çoğunlukla elle kontrol yapıyoruz. Bu konuda uzmanlaştık, sahte para bizden geçmez” ifadelerini kullandı.

Bankalar ve Dövizciler Zor Durumda

Bankaların eski serilerdeki 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemesi, döviz bürolarını da etkiliyor. Durmuş, bu sorunu şöyle dile getirdi: “Bankalar eski serileri güncel olarak kabul etmiyor. Biz döviz sattığımızda vatandaş parayı bankaya yatırmak istiyor ama banka kabul etmeyince para bize geri geliyor. Bu nedenle şu an bazı dövizciler bu banknotları almamayı tercih ediyor. Ancak sorunun geçici olduğunu ve yakında çözüleceğini düşünüyoruz.”

Çözüm: Teknoloji ve Eğitim

Uzmanlar, sahte dolar krizinin çözümü için ATM’ler ve para sayma makinelerinin yazılımlarının güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda, vatandaşların da sahte parayı ayırt edebilmesi için eğitilmesi gerektiği belirtiliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında döviz piyasasında yaşanan bu sahte dolar krizi, hem esnaf hem de vatandaş için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Yetkililerden bu konuda çözüm bekleniyor.