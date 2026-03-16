Harcama Takibi ve Kontrol Artık Tek Çatı Altında

“Ailem” sayesinde ebeveynler, çocuklarının harcamalarını anlık olarak takip edebiliyor, finansal işlemleri kontrol altında tutabiliyor ve vadesiz hesap, banka kartı, ek kart, BES gibi ürünleri mobil uygulama üzerinden kolayca yönetebiliyor. Çocuklara özel tasarlanan Bonus Cool ek kredi kartı ve Paracard Bonus Cool ile alışveriş limitleri belirlenebiliyor, harcama yapılan iş yerleri yönetilebiliyor.

Ebeveynler, çocuklarının yaptığı harcamaları kart hareketlerinden izleyerek hem şeffaf hem de güvenli bir kontrol mekanizması oluşturabiliyor. Fiziksel işlem ihtiyacını azaltan çözüm, birikim ürünleriyle entegre yapısı sayesinde tasarruf alışkanlığını destekliyor ve ailelerin günlük hayatını sadeleştiriyor.

Çocuklar İçin Finansal Disiplin ve Bilinç

Çocuklara özel birikim alanları, hedef bazlı tasarrufu teşvik ediyor; düzenli harçlık ve otomatik transfer özellikleriyle finansal disiplinin erken yaşta gelişmesine katkı sağlıyor. “Ailem”, yalnızca bir ürün seti değil, ailelerin yanında konumlanan bir dijital rehber olarak tasarlandı.

Yaşlarına uygun kart tasarımları ve kültürel-eğitici içeriklerle desteklenen platform, çocukların bankacılık deneyimini hem güvenli hem öğretici bir hâle getirirken, finansal bilinç ve sorumluluk duygusunun küçük yaşta gelişimini destekliyor.

“Bankacılığı Ailelerin Hayatına Uyarlıyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Ailem’e dair değerlendirmesinde şunları belirtti:

“Garanti BBVA’da ürün geliştirmeyi yalnızca finansal çözüm üretmek olarak görmüyoruz. Müşterilerimizin hayatındaki gerçek ihtiyaçları anlamaya ve onların yanında konumlanmaya odaklanıyoruz. Ailem’i tasarlarken amacımız, bankacılığı ailelerin hayat akışına uyum sağlayan, sezgisel ve güven veren bir deneyime dönüştürmekti.

Kart limit belirleme, harcama kontrolü ve anlık takip özellikleriyle ebeveynlere güvenli bir yönetim alanı sunarken; birikim ve hedef bazlı tasarruf araçlarıyla çocukların finansal disiplin kazanmasına katkı sağlıyoruz. Bu çözüm, yalnızca bugünü kolaylaştırmakla kalmayıp, uzun vadede finansal bilinç ve sorumluluk duygusunu destekleyen kalıcı bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyor.”

Garanti BBVA, “Ailem” ile çocukların finansal yolculuğunda ebeveynlerin aktif, bilinçli ve güvenli bir rol almasını sağlayarak, ailelerin hayatını sadeleştirirken finansal bilinç oluşturmayı hedefliyor.