Prim Üretimi ve Teknik Karlılıkta Artış

2025’te sigorta sektörü, prim üretimi, teknik karlılık ve sermaye yapısında önemli yükselişler kaydetti. Enflasyondan arındırılmış reel artış yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Hayat dışı branşlarda son çeyrekte yazılan primler yılın en yüksek seviyesine çıktı. Toplam prim üretiminin yüzde 68’i ilk 10 şirket tarafından gerçekleştirildi.

Sektörün teknik karı yüzde 86 artışla 192,5 milyar liraya yükseldi. Hayat dışı branşlar 154,7 milyar lira, hayat branşı ise 37 milyar lira teknik kar üretirken, emeklilik branşında teknik kar yaklaşık 800 milyon liraya geriledi.

Finansal Büyüklükler ve Sermaye Yapısı

Sektörün özsermayesi 435 milyar liraya, toplam aktif büyüklüğü ise 3,8 trilyon liraya ulaştı. Yatırım gelirlerinin katkısıyla büyüme oranları yüzde 64–68 bandında gerçekleşti. Toplam sermaye büyüklüğü 10,1 milyar dolara yükseldi.

Hayat dışı sektörde sermaye yeterlilik oranı 2022’de yüzde 106 iken, 2025’in son çeyreği itibarıyla yüzde 174’e çıktı. Aktif karlılığı hayat dışı sektörde yüzde 10, hayat ve emeklilik sektöründe yüzde 16 seviyelerinde kaydedildi.

Operasyonel Performans ve Karlılık

Hayat dışı sektörde net hasar prim oranı yüzde 80, net bileşik oran yüzde 108 oldu. Trafik branşında ise net hasar prim oranı yüzde 138, bileşik oran yüzde 156 olarak hesaplandı. Sigortacılık karı, trafik branşı hariç yüzde 42, trafik dahil edildiğinde ise yüzde 151 arttı.

Kasko ve İMM branşlarında sigortacılık karı yüzde 87 yükselirken, sağlık branşı yüzde 33 artışla güçlü performans gösterdi.

Bireysel Emeklilikte Fon Büyüklüğü Rekor Kırdı

Bireysel emeklilik sistemi (BES) fon büyüklüğü, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak 2,163 trilyon liraya ulaştı. Ancak emeklilik teknik karı yüzde 44 gerileyerek yaklaşık 800 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Fon İşletim Gideri (FİG) gelirlerinin payı son dönemde yüzde 68’e düştü.

TSB Başkanı Uğur Gülen’in Değerlendirmesi

TSB Başkanı Uğur Gülen, sektördeki güçlü büyüme performansını değerlendirerek, özellikle hayat dışı branşlarda prim üretiminin son çeyrekte yılın zirvesine ulaşmasının sektörün dinamizmini gösterdiğini belirtti. Gülen, risk yönetimi, maliyet disiplini ve teknik karlılığın güçlendirilmesinin sürdürülebilir büyüme için öncelikli konular olduğunu vurguladı.

Ayrıca BES tarafında fon büyüklüğünün 2 trilyon lirayı aşmasının tasarruf ekosistemindeki rolü güçlendirdiğini ifade eden Gülen, önümüzdeki dönemde hem sigortacılık hem de bireysel emeklilik tarafında sürdürülebilir büyümeyi destekleyen adımların devam etmesini beklediklerini söyledi.