Orta Doğu’da Tansiyon Zirvede: Hürmüz Boğazı ve Füze Krizi
Haftaya damgasını vuran en kritik gelişme, İran ile Batı arasındaki askeri gerilimin tırmanması oldu.
Petrol Fiyatları Fırladı: Gerilimin etkisiyle Brent petrol haftaya 100 dolar barajını aşarak başladı.
Trump’tan Sert Mesajlar: ABD Başkanı Trump, İran ile olası bir savaşın uzun sürmeyeceğini ancak bu hafta daha sert saldırılar düzenleneceğini duyurdu. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için çok uluslu bir donanma koalisyonunun yolda olduğunu ve ABD gemilerinin sivil geçişlere eşlik edeceğini açıkladı.
NATO Devrede: Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen üçüncü balistik füzenin, Doğu Akdeniz’deki NATO savunma unsurları tarafından Türk hava sahasında imha edildiğini duyurdu.
ABD Ekonomisinde "Stagflasyon" Sinyalleri
ABD ekonomisinden gelen veriler, büyüme konusunda ciddi bir yavaşlamaya işaret ederken istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor:
Büyüme Beklentilerin Çok Altında: ABD GSYİH verisi, %4,4’lük önceki performansından sert bir düşüşle %0,7 olarak açıklandı (%1,4 beklentisinin altında).
JOLTS Verisi Şaşırttı: İş imkanları (JOLTS), beklentileri aşarak 6,946 milyon seviyesine ulaştı.
Sektörel Adımlar: Trump, ekonomik yavaşlamaya karşı konut inşasını hızlandıracak ve mortgage erişimini kolaylaştıracak iki yeni kararname imzaladı.
Avrupa ve İngiltere’de Sanayi Durma Noktasında
Avrupa kıtasında ekonomik durgunluk belirtileri derinleşiyor:
Euro Bölgesi: Sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin aksine %1,5 düştü. Yıllık bazda da daralma devam ediyor.
İngiltere: Ocak ayında büyüme göstermeyen İngiltere ekonomisinde sanayi üretimi de %0,1 azalışla zayıf seyrini sürdürdü.
Diplomasi Masası: Paris ve Tayvan Hattı
Ticaret Savaşları: ABD ve Çin heyetleri, ticaret müzakerelerinin yeni turu için Paris’te bir araya geldi.
Tayvan Gerginliği: Çin Dışişleri Sözcüsü Jiakun, ABD’nin Tayvan’a silah satışını durdurması gerektiğini belirterek bölgede barış için "somut adım" çağrısında bulundu.
Venezuela Açılımı: ABD Hazine Bakanlığı, enerji krizine çözüm olarak Venezuela’dan petrol, gübre ve petrokimya ürünleri ithalatına yönelik izinleri genişletti.
Türkiye Gündemi: Enflasyon Beklentisi ve Konut Rekoru
Türkiye ekonomisinde Mart ayı verileri, hem iyimserliği hem de artan riskleri aynı anda barındırıyor:
TCMB Beklentileri Yükseldi: Mart ayı piyasa katılımcıları anketine göre, 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %24,11’den %25,38’e revize edildi.
Konutta Talep Patlaması: TÜİK verilerine göre Şubat ayında 124,5 bin konut satılarak rekor kırıldı. İpotekli satışlardaki %42’lik artış dikkat çekti.
Borsa Önlemleri: Piyasada istikrarı korumak adına uygulanan açığa satış yasağı ve kredili işlem kısıtlamaları 27 Mart 2026’ya kadar uzatıldı.
Tarımsal Destek: Türkiye ile AB arasındaki IPARD III anlaşmasında yapılan yönetimsel değişiklikler Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girdi.
Bu veriler ışığında, küresel çapta güvenli liman arayışının artması ve enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist baskıyı tetiklemesi bekleniyor.