Enflasyon Hortluyor, Büyüme Sallantıda Jeopolitik krizin en büyük tehdidi enerji fiyatları üzerinden geliyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık senaryoları, petrol fiyatlarının varil başına 130 dolara fırlama ihtimalini masaya getirdi. Uzmanlara göre bu durum, Avrupa’nın ekonomik büyümesinden 0,75 puan çalarken, enflasyonu 1 puan yukarı taşıyabilir. Barclays ekonomistleri durumu tek bir cümleyle özetliyor: "Kısa vadede daha yüksek fiyatlar, daha zayıf bir ekonomi."

İngiltere’de Planlar Altüst Oldu Operasyon öncesinde faiz indirimine gitmesi beklenen İngiltere Merkez Bankası, artan enerji maliyetleri ve işsizlik verileri arasında sıkışmış durumda. Capital Economics analistleri, faiz indirimlerinin sadece ertelenmekle kalmayıp, enflasyonun kontrolden çıkması durumunda sürpriz faiz artışlarının bile gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.

İsviçre Frangı 'Güvenli Liman' Rüştünü İspatlıyor Avrupa’nın geri kalanı enerji kriziyle boğuşurken, hidroelektrik ve nükleer gücüne sırtını dayayan İsviçre süreci daha sakin yönetiyor. İsviçre frangı, jeopolitik risklerden kaçan yatırımcıların adresi olurken, SNB’nin mevcut faiz oranlarını koruyarak piyasaya istikrar mesajı vermesi bekleniyor.

Piyasalara "Kontrol Bizde" Mesajı Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau’nun, "Enflasyonun kontrol dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz" çıkışı, Perşembe günkü toplantılardan "şahin" duruşlu ama temkinli bir sabit tutma kararı çıkacağının en güçlü sinyali olarak görülüyor.