Konut Satışlarında Önemli Artış

2024 yılının 3. çeyreğinde Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışları, piyasanın canlılığını koruduğunu gösterdi. İstanbul, 59 bin konut satışıyla en yüksek talep gören şehir olurken, Ankara 37 bin, İzmir ise 21 bin adetle İstanbul’u takip etti. Özellikle ipotekli satışlar bir önceki yıla göre yüzde 87,4 artış göstererek dikkat çekti.

Konut Fiyatlarında Reel Düşüş

Eylül 2024 itibarıyla konut fiyat endeksi nominal bazda yüzde 27,4 artış kaydetse de, enflasyondan arındırılmış reel bazda yüzde 14,7’lik bir düşüş yaşandı. Bu durum, fiyat artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ve gayrimenkul piyasasındaki zorlukların devam ettiğini ortaya koyuyor.

Konut Kredisi Kullanımı Azaldı

2024’ün 2. çeyreğine göre kullandırılan konut kredisi sayısında yüzde 17, tutarında ise yüzde 14 azalma yaşandı. Ortalama konut kredisi büyüklüğü 945 bin TL olurken, konut kredileri toplam bakiyesi yüzde 1 artarak 405 milyar TL’ye ulaştı.

İnşaat ve Altyapı Sektörlerinde Büyüme Beklentisi

Rapora göre, 2023 yılında reel olarak yüzde 7,2 büyüme kaydeden inşaat sektörü, 2024 yılında da büyüme trendini sürdürmesi beklenen sektörlerden biri. Altyapı sektörü ise 2030 yılına kadar düzenli büyüme potansiyelini koruyacak şekilde projeksiyonlarda yer aldı. Ancak, sektör temsilcilerinin yüzde 30,8’i finansman sorunlarını temel kısıtlayıcı faktör olarak belirtiyor.

Turizmde Yükseliş Devam Ediyor

Konut ve inşaat sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak, turizm sektöründe de olumlu bir tablo gözlemlendi. 2024 yılı 3. çeyrekte otel doluluk oranları Türkiye genelinde yüzde 69,6’ya yükseldi. Antalya, yüzde 96 doluluk oranıyla en yüksek talebi görürken, İstanbul’daki doluluk oranı yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam turizm geliri 23 milyar dolar, kişi başı ortalama harcama ise 1.001 dolar olarak kaydedildi.

Uzman Görüşü: Ekonomik Dinamikler Sektörü Şekillendiriyor

KPMG Türkiye İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Savaş Görkem Yapan, raporu şu sözlerle değerlendirdi:

“Konut sektöründe yaşanan büyüme, ekonomik dinamiklerle uyumlu olsa da konut kredisi kullanımındaki düşüş ve fiyat endeksindeki reel gerileme, piyasanın zorluklarını gösteriyor. Finansman sorunları ve talep yetersizliği, sektörün çözmesi gereken temel meseleler arasında yer alıyor.”

2024’ün 3. çeyrek rakamları, Türkiye’nin gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde olumlu gelişmelerin yanı sıra çözüm bekleyen sorunları da işaret ediyor.