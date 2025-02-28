Milli Gelirde Kayda Değer Artış Türkiye ekonomisinin istikrarlı olarak gösterdiği performans, kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya da yansıdı. 2024 yılında kişi başına düşen GSYH, cari fiyatlarla 507 bin 615 TL olarak hesaplandı. ABD doları cinsinden ise bu rakam 15 bin 463 dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomik Büyümeye Devam Ekonomik büyüklükteki bu artış, üretim ve yatırım alanlarında kaydedilen büyümeyle desteklendi. Türkiye, hem iç hem de dış pazarlarında rekabet gücünü artıracak adımlar atarak, ekonomik büyümeyi sürdürmeye odaklanıyor. Uzmanlar, bu büyüklüğün sürdürülebilir olması için yapısal reformların ve yatırım odaklı stratejilerin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye ekonomisinin bu yıldaki performansı, önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomik politikalarla daha da önem kazanacak. Uzun vadede enflasyonla mücadele, sanayi ve teknolojik yatırımların artırılması ve istihdam yaratacak projelerin hayata geçirilmesi, ekonomik istikrarın korunmasında belirleyici olacak.