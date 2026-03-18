Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, bankanın kuruluşu ile ilgili olarak şu bilgiler paylaşıldı: “Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler değerlendirilmiş, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 7 ve 8’inci maddeleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucu, kurucu ortaklar Fuzul Holding AŞ, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat AŞ ile Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal tarafından Türkiye’de 13 milyar 200 milyon lira sermayeli Fuzul Katılım Bankası AŞ kurulmasına izin verilmiştir.”

Bankanın kurulmasıyla birlikte Türkiye’de katılım bankacılığı sektörüne yeni bir oyuncu daha katılmış oldu.