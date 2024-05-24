Ocak-nisan döneminde en çok turist Almanya’dan

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken, İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere takip etti.



Nisanda artış oranı yüzde 8,71

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,71 artarak 3 milyon 611 bin 244'e ulaştı. Nisanda ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, 434 bin 863 kişi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu yüzde 4,07 artış ve 396 bin 155 kişi ile ikinci sırada bulunurken, İngiltere yüzde 18,01 artış ve 330 bin 112 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran takip etti.