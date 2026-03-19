Başkent Ankara’nın tarihi birikimi ve kültürel hafızası, sanatçıların fırçasıyla tuvale taşınarak sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara üst kat Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayan ‘Başkent Ankara’ sergisini ziyaret etti. Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Ankara’nın 2026 yılında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğinin altını çizen Ersoy, Ankara’nın turizm açısından önemli bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

"Ankara, 2026 yılında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi"

"Ankara, 2026 yılında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi. Bu bağlamda bir dizi etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında biliyorsunuz Ankara, Kültür Yolu Festivalinin önemli bir etkinliği olan Art Meydan resim çalışmasını etkinliğini Turizm Başkenti etkinliklerine adapte ettik. Bu bağlamda, bu sergi 24 eserle 22 tane sanatçımızın katıldığı bir sergi. 2025 yılında resmedilmiş resimler bunlar. Özellikle biliyorsunuz, Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğiniz zaman buradaki en önemli hedeflerimizden biri o seçilen ülkeyi sadece kültür ve sanatla bir noktaya getirmek değil, Türk devletleri arasında belirliliğini, turizm açısından tanıtımını da gerçekleştirmek. Hem kültürel bir faaliyeti gerçekleştirmiş oluyorsunuz hem buradaki resimlerin konuları ve içerikleri olarak baktığınızda tüm Türk devlerine iyi bir şekilde sanat yoluyla tanıtmış oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

‘Türk Dünyası Turizm Başkenti’ seçildi

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilen Ankara, bu unvan doğrultusunda yürütülen kültür ve sanat odaklı etkinliklerle uluslararası ölçekte öne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarla başkent Ankara, tarihsel birikimi ve kültürel zenginliğiyle Türk dünyasında daha görünür hale getirdi. "Başkent Ankara" sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında hayata geçirilen Art Meydan Projesi çerçevesinde oluşturulan eserlerden meydana geldiği belirtilirken, sergide, Ankara’nın tarihi binaları ve mekanlarını konu alan tuval üzerine yağlıboya ve akrilik tekniklerle hazırlanmış 24 eser yer aldığı açıklandı.

Sergi, CSO Ada Ankara’da 10 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek

CSO Ada Ankara Üst Kat Fuaye alanında açılan sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Başkentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan sergi, Ankara’nın tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.