Turizmin Ekonomiye Katkısı Büyüyor

Turizm amaçlı toplam tüketim, Türkiye’nin toplam yurt içi arzının %3,7’sini oluşturdu. Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içerisindeki payı ise %4,7 olarak gerçekleşti. Bu, turizmin yalnızca tüketim değil, aynı zamanda katma değer yaratımı açısından da önemli bir sektör olduğunu gösteriyor.

2023 yılında doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer, 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin TL’ye ulaştı.

Konaklama ve Taşımacılık Hizmetlerinde Turizm Ağırlığı

Turizm sektörü, hizmet sektörünün pek çok alanında önemli bir ağırlığa sahip:

Konaklama hizmetleri : %98,8’i turizm amaçlı kullanıldı.

: %98,8’i turizm amaçlı kullanıldı. Seyahat acenteleri ve rezervasyon hizmetleri : Tamamı turizme yönelik gerçekleştirildi.

: Tamamı turizme yönelik gerçekleştirildi. Yolcu taşımacılığı hizmetleri : %59,3’ü turizm amaçlıydı.

: %59,3’ü turizm amaçlıydı. Kültürel hizmetler: %45,4’ü turizm kaynaklı kullanıldı.

Bu veriler, turizmin yalnızca ekonomik değil, kültürel ve sosyal anlamda da geniş bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Turizm Sektöründe İstihdam Arttı

Turizm sektöründe doğrudan istihdam edilen kişi sayısı, 2023 yılında bir önceki yıla göre %4,6 artarak 998 bin kişiye ulaştı. Bu rakam, toplam istihdamın %3,2’sini oluşturuyor. Artan istihdam oranı, sektörün büyüme potansiyelinin yanı sıra istihdam yaratma gücünü de gözler önüne seriyor.

Türkiye Turizmi Dünya İle Yarışıyor

2023 yılı verileri, Türkiye’nin turizm sektöründeki gücünü ve potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Yüksek gelir getirisi, istihdam katkısı ve ekonomiye sağladığı katma değer ile Türkiye turizmi, uluslararası arenada da rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.

Bu sonuçlar, turizmin Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.