GENEL MÜDÜR TAHİR ÇAKMAK’TAN DEĞERLENDİRMELER

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen başarıyı şirketin müşteri odaklı yaklaşımı ve etkin risk yönetimi stratejilerine bağladı. Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının ilk 11 ayında gösterdiğimiz performans, şirketimizin müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi bakış açısı ve etkin risk yönetimi stratejilerinin bir yansımasıdır. Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 107’lik bir artışla 23,5 milyar TL prim üretimi sağladık. Hastalık ve sağlık branşında yüzde 187 büyüme ile 7,7 milyar TL, mühendislik branşında ise yüzde 179 artışla 6,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Bu başarılar, Türkiye Sigorta’nın gelecekteki hedeflerine ulaşma kararlılığını ve gücünü göstermektedir."

DİĞER BRANŞLARDA DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞLAR

Şirketin çeşitli branşlardaki büyüme performansı da dikkat çekti:

Genel Zararlar: 23,7 milyar TL brüt prim ile yüzde 97 artış

23,7 milyar TL brüt prim ile yüzde 97 artış Kara Araçları Sorumluluk (Trafik Sigortası): 12,8 milyar TL prim üretimiyle yüzde 9 büyüme

12,8 milyar TL prim üretimiyle yüzde 9 büyüme Kara Araçları: 10,2 milyar TL prim üretimiyle yüzde 43 büyüme

10,2 milyar TL prim üretimiyle yüzde 43 büyüme Genel Sorumluluk: 2,1 milyar TL ile yüzde 111 artış

2,1 milyar TL ile yüzde 111 artış Nakliyat: Yüzde 166 büyüme

Yüzde 166 büyüme Finansal Kayıplar: Yüzde 233 büyüme

Yüzde 233 büyüme Kredi Sigortası: Yüzde 74 büyüme

SEKTÖR LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Türkiye Sigorta, tüm branşlarda dengeli büyümesini sürdürerek sektördeki liderliğini koruma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Şirket, güçlü performansı ile hem millî ekonomiye katkı sağlıyor hem de müşteri memnuniyetine odaklanarak sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırıyor.

GELECEK İÇİN KARARLILIK MESAJI

Şirket, yenilikçi çözümleri ve dengeli büyüme stratejileri ile sadece sektöre değil, aynı zamanda müşterilerine ve ekonomiye değer katmayı sürdüreceğini belirtti. Genel Müdür Çakmak, "Sektör liderliğimizi koruyarak millî ekonomimize katkı sağlamaya ve müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz," dedi.

2024 yılı performansı ile dikkat çeken Türkiye Sigorta, gelecek dönemlerde de sektördeki öncü rolünü sürdürecek.