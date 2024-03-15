Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 9'uncusu düzenlenen Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının Üçlü Toplantısı sona erdi. Toplantıda, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki mevcut çok taraflı iş birliği konuları başta olmak üzere, bölgesel iş birliği perspektifleri, diğer ikili ve çok taraflı konular ele alındı.



Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının ardından Bakü Bildirisine imza attı.