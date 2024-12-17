Asgari Ücret Görüşmeleri Sürüyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Henüz net bir rakam açıklanmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, asgari ücretin muhtemelen enflasyonun üzerinde olacağını belirttiği ifade ediliyor.

Konut Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) Kasım 2024'te aylık %2,8, yıllık ise %29,4 oranında artış kaydetti. Bu veriler, konut sektöründeki fiyat artışlarının sürdüğüne işaret ediyor.

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,21 yükselişle 10.146,61 puandan başladı. Piyasalardaki bu olumlu seyir, yatırımcıların güvenini artırıyor.

Brent Petrol Fiyatları Hafif Yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, 73,84 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 74,10 dolara kadar yükselen fiyatlar, günü 73,53 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma, enerji piyasalarını etkiliyor.

BDDK'dan Yeni Banka Onayı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Katılımevim Katılım Bankası"nın kurulmasına onay verdi. Bu gelişme, bankacılık sektöründe rekabeti artırması bekleniyor.

Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki dinamiklerin ve piyasalardaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle asgari ücret görüşmeleri ve konut fiyatlarındaki artış, vatandaşların ekonomik beklentileri açısından önem taşıyor.