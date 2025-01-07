TMB’den Üyelerine Özel Bilgilendirme

Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı ticaret müşavirliklerinden aldığı ihalelere dair bilgileri paylaşan TMB, Ekvator, Fas, Filipinler, Hırvatistan, Kırgızistan, Panama, Tanzanya, Bangladeş ve Romanya'daki projelere dikkat çekti. Birlik tarafından yapılan açıklamada, “İlgili ülkelerdeki ihalelere ilişkin proje detayları, üyelerimizin erişimine sunulmuştur. Bu ülkelerdeki projelere katılım sağlayarak Türkiye’nin uluslararası inşaat sektöründeki lider konumunu güçlendirebiliriz” ifadelerine yer verildi.

Başarıyı Sürdüren Sektör

Türk müteahhitler, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde yurt dışında toplam 18,4 milyar dolar değerinde 189 proje üstlendi. Bu projelerin liderliğini karayolu, tünel ve köprü inşaatları alırken, önceki yıllarda konut projeleri ön plandaydı.

1972’den bu yana 137 ülkede toplam 522,1 milyar dolar değerinde 12.317 proje üstlenen sektör, özellikle Rusya, Türkmenistan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki güçlü varlığını sürdürüyor.

Rusya Lider Pazar Olmayı Sürdürüyor

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde en büyük pazar yüzde 19,6’lık payla Rusya oldu. Bu ülkede bugüne kadar 102,4 milyar dolarlık proje tamamlandı. Türkmenistan ve Irak, Türk müteahhitlerin en çok iş yaptığı diğer ülkeler arasında yer aldı.

TMB Başkanı Erdal Eren: "Devler Ligindeyiz"

TMB Başkanı M. Erdal Eren, Türk müteahhitlerin küresel inşaat pazarında yüzde 3,7'lik bir paya ulaştığını belirterek, "Savaş ve ekonomik zorluklara rağmen, meslektaşlarımızın özverisiyle devler ligindeki yerimizi korumayı başardık. Yeni pazarlarla büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Gelecek Planları ve Yeni Pazarlar

Türk müteahhitler, 2025 yılı itibarıyla proje gerçekleştirdikleri ülke sayısını artırmayı hedefliyor. Suudi Arabistan, Irak, Polonya, Romanya ve Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi bölgelerde yeni projeler bekleniyor. Özellikle Ukrayna’nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin aktif rol alması için çalışmalar devam ediyor.

Bu adımlar, Türk müteahhitlerin uluslararası alandaki etkisini daha da artıracak gibi görünüyor.