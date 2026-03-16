Kumlu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen proje, sadece bir konut projesi değil, modern bir kırsal dönüşüm modeli olarak dikkat çekiyor.

Umutlar Modern Köy Evlerinde Yeşeriyor

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, 21 farklı mahalleden gelen vatandaşlar güvenli ve modern köy evlerine yerleşti. Bakan Kurum, projenin geldiği noktayı şu duygusal ifadelerle özetledi:

"Hatay’ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi, büyüdü, bütün yuvalarımızı sardı. Kumlu köy evlerimiz hayırlı olsun."

Hak Sahiplerinden Tam Not

Mahalleden görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, ev sahiplerinden Mehmet Alkışar'ın "Şimdi bundan daha mutlu olur mu?" sözlerini alıntıladı.

Kırsal Uydu Kentin Öne Çıkan Özellikleri

Bu yeni yerleşim modeli, kırsal yaşamın doğallığını modern mimarinin konforuyla birleştiriyor:

Modern Mimari: Geleneksel köy evi yapısı, afetlere dayanıklı modern mühendislik teknikleriyle harmanlandı.

Geniş Kapsam: 21 farklı mahalleden gelen ailelerin bir araya toplandığı entegre bir yaşam alanı oluşturuldu.

Hızlı Teslim: Depremin izlerini silmek adına rekor sürede tamamlanarak yaşamın başlaması sağlandı.

Bu proje, Hatay genelinde yürütülen "Türkiye Yüzyılı" inşa çalışmalarının en somut ve estetik örneklerinden biri olarak gösteriliyor.