Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında hem ilk el hem de ikinci el kategorilerinde artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, toplam satışlar içerisinde ikinci el konutların hakimiyeti sürerken, yabancıya satışlardaki düşüş eğilimi devam etti.

Konut Satışlarında Yüzde 6’lık Artış

Şubat ayında ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 37 bin 785 adet olarak gerçekleşti. İkinci el konut piyasasında da benzer bir tablo hakim oldu; satışlar %6,0 artışla 86 bin 764’e yükseldi. Toplam satışlar içinde ikinci el konutların payı %69,7 ile aslan payını aldı.

Kredili Satışlarda Patlama Yaşandı

Ayın en çarpıcı verisi ipotekli satışlarda görüldü. Geçen yılın Şubat ayına oranla %42,3 gibi ciddi bir artış kaydeden ipotekli konut satışları 25 bin 35 adede ulaştı. Diğer (peşin veya senetli) satışlar ise %0,5 oranında hafif bir daralma ile 99 bin 514 oldu. Bu durum, konut alıcısının finansman erişiminde bir canlanma yaşandığına işaret etti.

Yabancı Yatırımcı Uzaklaşıyor: Rusya Zirvede

Yabancılara yapılan konut satışları, kan kaybetmeye devam ediyor. Şubat ayında yabancıya satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 azalarak bin 506 adede geriledi. 2026’nın ilk iki ayında yabancıya satışlardaki toplam düşüş ise %12,1’i buldu.

Rusya: 191 konut

İran: 131 konut

Irak: 106 konut

İş Yeri Piyasasında Karışık Seyir

Ticari gayrimenkul tarafında ise farklı bir tablo oluştu. İlk el iş yeri satışları %5,2 azalarak 3 bin 981’e gerilerken, ikinci el iş yeri satışları %0,4 artışla 11 bin 88 oldu. Konutta olduğu gibi iş yerinde de ipotekli satışlar dikkat çekti; kredili iş yeri alımları %62,8 oranında artarak 692 adet olarak kayıtlara geçti.