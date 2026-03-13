Yıllık Performans: Tüm Alt Sektörlerde Yükseliş

Ocak ayında toplam inşaat üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında bir artış gösterdi. Sektörün alt kalemlerine bakıldığında büyümenin genele yayıldığı görülüyor:

Bina İnşaatı: Geçen yıla göre %8,1 artış.

Bina Dışı Yapılar (Altyapı, Yol vb.): En yüksek büyüme oranıyla %8,8 artış.

Özel İnşaat Faaliyetleri: %7,1 artış.

Aylık Değişim: Özel Faaliyetler Lokomotif Oldu

Aylık bazda genel endeks yüzde 0,9 artış gösterirken, alt sektörlerde farklı seyirler izlendi. Özellikle "özel inşaat faaliyetleri" kalemindeki güçlü yükseliş dikkat çekti:

Sektör Dalı Aylık Değişim (%) Genel İnşaat Endeksi + %0,9 Bina İnşaatı - %0,1 Bina Dışı Yapılar + %0,8 Özel İnşaat Faaliyetleri + %4,8

Verilere baktığımızda büyük çaplı altyapı projelerinin (bina dışı yapılar) yıllık bazda sektörü sırtladığını, aylık bazda ise tesisat, boya ve dekorasyon gibi "özel inşaat faaliyetlerinin" sektöre dinamizm kattığını gösteriyor. Bina inşaatındaki %0,1'lik aylık sınırlı düşüş ise stabil bir seyrin işareti olarak yorumlayabiliriz.