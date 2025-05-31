Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 32.463 TL olarak hesaplandı. Bu rakamlar, özellikle asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan için yaşamın her geçen gün daha da zorlaştığını ortaya koyuyor.

Gıda Harcamaları Yine Zamlandı

Araştırmaya göre, başkent Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı), bir önceki aya göre yüzde 4,39 oranında artarak 25.092 TL’ye çıktı. Son 12 aylık dönemde gıda harcamalarında yaşanan toplam artış ise yüzde 32,27’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,61 olarak gerçekleşti.

Derinleşen Geçim Krizi

Gıda fiyatlarında yaşanan artışlar, temel yaşam giderlerini karşılamayı her geçen gün daha da güçleştiriyor. Kira, elektrik, su, ısınma gibi zorunlu harcamalarla birlikte yoksulluk sınırının 81 bin TL’yi aşması, özellikle sabit gelirli ailelerin yaşam standardını ciddi şekilde tehdit ediyor.

TÜRK-İŞ'in her ay düzenli olarak yayımladığı bu araştırma, Türkiye’de gelir düzeyinin temel yaşam masraflarının oldukça gerisinde kaldığını ve alım gücündeki erimenin hızla sürdüğünü gözler önüne seriyor.