Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesinin 29 Eylül Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyordu.



Vali Davut Gül'den başsağlığı mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül de X hesabından yaptığı paylaşımla Bakiler’in vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gül, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.