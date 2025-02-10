İstihdam ve İşgücü Oranı

Aralık ayında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişiye düştü. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalma ile yüzde 49,5 olarak kaydedildi. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9 iken kadınlarda bu oran yüzde 32,4 oldu.

İşgücüne Katılma Oranı

Aralık ayında işgücüne katılma oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 36,6 oldu. Toplam işgücü sayısı 35 milyon 743 bin kişi olarak kaydedildi.

Genç Nüfusun İşsizlik Oranı Yükseldi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3'e yükseldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

Haftalık Çalışma Süresi ve Atıl İşgücü Oranı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat oldu. Aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı ise yüzde 28,2 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 18,4, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak hesaplandı.