Çelik, yıllardır terör nedeniyle ihmal edilen ve otlatılamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki mera ve yaylaların huzura kavuşmasıyla, küçükbaş hayvancılığın yeniden canlanacağını vurguladı. Süreçten özellikle bölge yetiştiricilerinin büyük memnuniyet duyduğuna dikkat çeken Çelik, “Terör belasının sona ermesi, sadece güvenliği değil, üretimi ve refahı da beraberinde getirecektir” ifadelerini kullandı.

“Köylere dönüş başlayacak, hayvancılık şahlanacak”

Barış ortamının kırsal yaşamı yeniden cazip hale getireceğini belirten Çelik, “Şehirlerden köylere doğru tersine göç süreci başlayacak. İnsanlarımız huzurla köylerine dönecek, çoban kardeşlerimiz güven içinde sürülerini otlatacak. Bu da hem üretimi hem de istihdamı artırarak bölgesel kalkınmayı hızlandıracak” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm devlet yetkililerine teşekkür ederek, “Bu süreçte emeği geçen herkes hayvancılık sektörüne büyük bir hizmette bulunmuştur” diye konuştu.

“Küçükbaş hayvancılığın kalbi bu bölgelerde atıyor”

Türkiye’deki küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık %44’ünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunduğuna dikkat çeken TÜDKİYEB Genel Başkanı, bu bölgelerin ülke hayvancılığının lokomotifi olduğunu söyledi. Çelik, “Terör nedeniyle potansiyelini kullanamayan bu bölgelerimizde artık yeniden üretimin, ticaretin, ihracatın önü açılmıştır. Hayvancılık, hak ettiği yere ulaşacaktır” dedi.

“Kırmızı et açığını kapatmanın yolu terörsüzlükten geçiyor”

Yıllardır terörün hayvancılığa büyük darbe vurduğunu ifade eden Çelik, “Bölge hayvancılığındaki kayıplar, ülkenin dört bir yanına olumsuz yansımıştır. Bugün yaşadığımız kırmızı et açığının kapatılması ve ihracatta güçlenmemiz, barış ortamının kalıcı hale gelmesine bağlıdır” şeklinde konuştu.

“Terörsüz bir Türkiye, güçlü bir Türkiye demektir”

Son olarak, terörden tamamen arınmış bir Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte çok daha güçlü bir aktör olacağına işaret eden Nihat Çelik, “Süreç tamamlandığında, bölgemiz yatırımın, üretimin ve ihracatın merkezi haline gelecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.