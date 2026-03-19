Trafik uzmanları, özellikle bayram tatillerinde kazaların ciddi şekilde arttığına dikkat çekiyor. Bayramın ilkbahar mevsimine denk gelmesi ve zaman zaman görülen yağışlı hava koşullarının riskleri artırdığı belirtiliyor. Sürücülere, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına uymaları tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, uzun yolculuklarda şu önlemlerin alınmasını öneriyor:

Araç bakımlarının önceden yaptırılması, lastik ve fren kontrollerinin tamamlanması

Yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması; uzun yolda her iki saatte bir mola verilmesi

Hız limitlerine uyulması ve hatalı sollamalardan kaçınılması

Kırmızı ışık ihlali yapılmaması

Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini mutlaka takması

Araç kullanırken telefonla konuşulmaması ve yakın takipten kaçınılması

Yol yapım ve bakım çalışması olan bölgelerde trafik işaretlerine dikkat edilmesi

Yakın takip ve dikkatsizlik nedeniyle zincirleme kazaların sıklıkla yaşandığına dikkat çeken yetkililer, sürücülere sabırlı ve saygılı bir şekilde trafik kurallarına uymalarını hatırlatıyor. Ayrıca, denetimlerin artırıldığı ve trafik ekiplerinin uyarılarının dikkate alınmasının önemine değiniliyor.

Uzmanlar, “Bayram yolculuklarında hızla değil, güvenli bir şekilde hedefinize ulaşmayı amaçlayın. Trafik saygı işidir; kurallara uyan kazanır. Bayramımız kemerli olsun” uyarısında bulundu.