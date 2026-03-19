Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen törene Kulüp Başkanı Serdal Adalı başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu temsilcileri, altyapı sporcuları ve çok sayıda taraftar katıldı.

Törende konuşan Başkan Adalı, Ramazan ayı boyunca camia ile güçlü bir birliktelik yakalandığını vurgulayarak, bu birlik ve beraberliğin sahadaki başarıların da anahtarı olacağını ifade etti. Beşiktaş’ın gücüne inandığını dile getiren Adalı, taraftar desteğinin kulübün hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağını söyledi.

Adalı ayrıca, EuroCup’ta yarı finale yükselen erkek basketbol takımını tebrik ederek kupaya olan inancını dile getirirken, aynı gün oynanacak Kasımpaşa maçında futbol takımından galibiyet beklediğini belirtti.

Bayramlaşma töreni, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.