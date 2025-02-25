Program kapsamında girişimcilere 900 bin TL yatırım desteği sağlanacak. Başvuru süreci başlayan program, akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında yenilikçi iş fikirleri olan girişimcileri destekliyor.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Girişimci adayları, 1 Mart 2025 tarihine kadar Yaşar Üniversitesi’ne başvurarak programdan yararlanma fırsatı elde edebilecek. Uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçka aşamasına alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek. Bu süreçte, girişimcilere nitelikli iş planı hazırlama konusunda destek sağlanacak ve TÜBİTAK’a sunulmak üzere nihai iş planları oluşturulacak.

Programın sonunda kabul edilen girişimciler, girişimcilik seminerleri ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak. Eğitim süresince profesyonel iş rehberleri eşliğinde iş planlarını geliştirerek 900 bin TL’lik yatırım desteğinden yararlanmak üzere hazırlanacaklar.

Mentorluk ve Destek Hizmetleri

T-BİGGY Programı Yürütücüsü ve Teknoloji Transfer Profesyoneli (RTTP) Begüm Merih, Yaşar Üniversitesi’nin 2019’dan beri TÜBİTAK BİGG programının uygulayıcı kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Merih, bugüne kadar 500’e yakın iş fikri başvurusu alındığını ve bunlardan 100 girişimciye iş planı eğitimi verildiğini ifade etti. Ayrıca, 30 girişimciye birebir mentorluk desteği sunuldu.

T-BİGGY programı, HEXABIG konsorsiyumu kapsamında; Ege Teknopark, Yaşar Üniversitesi, Gazi Teknopark, Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub, Kuzey İzmir TEKMER ve İnci Holding iş birliği ile yürütülüyor. Program, TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında geleceğe yön veren teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerini değerlendirmeye devam ediyor.

5 Milyon TL Fon Desteği

Bugüne kadar T-BİGGY programı ile girişimcilere 5 milyon TL’ye yakın fon sağlandı. Begüm Merih, program sayesinde girişimcilerin yurt içi ve yurt dışında işlerini geliştirme ve global pazarda rekabet edebilme fırsatı elde ettiğini belirtti.

“Girişimcilik dünyasında başarıya ulaşmak için gereken tüm araçları sunuyoruz. Yenilikçi fikirleri hayata geçirmek isteyen girişimciler, en güncel stratejileri öğrenirken, global iş dünyasında güclü bir ağ kurma fırsatına sahip oluyor” dedi.