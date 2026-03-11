Alınan karara göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakalara, standartlara tam uymasa bile 1 Nisan 2026’ya kadar cezai işlem uygulanmayacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre plaka değişim sürecinde birçok ilde uzun kuyruklar oluşması ve işlemlerin yoğunlaşması nedeniyle denetimlerin geçici süreyle rehberlik ve bilgilendirme odaklı yapılmasına karar verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla bu süreçte kesilen bazı cezaların da iptal edileceği bildirildi.

27 Şubat’tan sonra kesilen cezalar iptal edilecek

Yeni uygulamaya göre, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren kesilen plaka cezaları iptal edilecek. Denetimler ise 1 Nisan’a kadar daha çok bilgilendirme amaçlı yapılacak. Bu tarihe kadar vatandaşların plaka işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Yetkili kurumdan alınan plakalar için ceza yok

Yetkililer, TŞOF tarafından basılan ve mühürlenen plakaların kanunda belirtilen standartlara birebir uymasa bile cezaya konu edilmeyeceğini belirtti. Ancak vatandaşın, teslim aldığı plakada sonradan değişiklik yapması veya ekleme yapması durumunda idari yaptırım uygulanacak.

Bu durumda sürücülere 4 bin TL idari para cezası kesilebilecek ve ilgili diğer yaptırımlar devreye girecek.

Sahte plakalara ağır ceza devam edecek

Öte yandan yetkili kurumlar dışında basılan veya sahte olduğu tespit edilen plakalar için denetimler devam edecek. Bu tür plakaları araçlarında kullanan sürücülere 140 bin TL idari para cezası uygulanacağı ve diğer hukuki yaptırımların da devreye gireceği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu uygulamanın özellikle uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında plaka sisteminin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli olduğunu vurguladı.