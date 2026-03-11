Vatandaşlar ise güncel fiyatları öğrenmek için “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin fiyatı ne kadar?” ve “LPG litre fiyatı kaç TL?” sorularını araştırıyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 61,11 TL

Motorin: 65,28 TL

LPG: 30,29 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 60,95 TL

Motorin: 65,12 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,07 TL

Motorin: 66,39 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,35 TL

Motorin: 66,67 TL

LPG: 30,09 TL

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak belirleniyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, Türkiye’deki pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan tüketiciye yansımaması için kullanılan bir uygulama olarak biliniyor. Petrol fiyatları veya döviz kuru yükseldiğinde oluşan fiyat artışı, belirli durumlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanarak pompa fiyatının sabit tutulması hedefleniyor.

Fiyatların düşmesi durumunda ise daha önce indirilen ÖTV yeniden artırılarak vergi kaybı telafi ediliyor. Bu sistem, akaryakıt fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamayı amaçlıyor.