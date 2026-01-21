Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkere; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol’un oylarıyla kabul edilirken, DEM Parti “hayır” oyu verdi.

Tezkerede, Aden Körfezi ve çevresinde deniz haydutluğu, silahlı soygun ve denizde terörizmle mücadele kapsamında Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı. Ayrıca, uluslararası toplum tarafından yürütülen müşterek operasyonlara aktif katkı sunulmasının, insani yardım faaliyetlerine destek verilmesinin ve TSK deniz unsurlarının bölgesel tecrübesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Teşkilatı çerçevesinde deniz güvenliğine yönelik çalışmalara uzun süredir aktif katılım sağladığı ifade edilen tezkerede; TSK’nın 2009 yılından bu yana Birleşik Deniz Kuvvetleri bünyesindeki CTF-151 görev gücüne dönemsel olarak firkateyn ve korvetlerle katkı sunduğu, Türkiye’nin bu kuvvetin komutasını 2009-2025 yılları arasında 7 kez üstlendiği hatırlatıldı.

Mevcut görev süresinin 10 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği belirtilirken, uluslararası barış ve istikrarın korunması, seyrüsefer emniyetinin sağlanması ve Türkiye’nin milli menfaatlerinin korunması gerekçeleriyle görevlendirmenin 10 Şubat 2026’dan itibaren bir yıl daha uzatılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Tezkere kapsamında, TSK deniz unsurlarının bölge ülkelerinin kara suları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev yapmaya devam etmesi öngörülüyor.