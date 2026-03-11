Emekli ikramiyelerine yönelik zam beklentisinin sorulması üzerine Erdoğan, "Gerekeni söyledik, hayırlı olsun" diyerek konunun netleştiği mesajını verdi.

Ödeme Takvimi Netleşti

Grup toplantısı kürsüsünden emeklilere yönelik müjdeleri sıralayan Cumhurbaşkanı, hem ikramiyelerin hem de maaşların yatırılacağı tarihi şu sözlerle duyurdu:

Bayram İkramiyeleri: Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde hesaplarda olacak.

Emekli Maaşları: Mart ayı ödemeleri öne çekilerek 14 Mart’tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Bahçeli’nin "Canlı Yayın" Çağrısına Sessiz Kaldı

Haberin bir diğer önemli başlığı ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği İBB davasıydı. Bahçeli, dün yaptığı açıklamada aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davanın şeffaflık adına canlı yayınlanması gerektiğini yineleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz dava canlı yayınlansın, ak koyun kara koyun belli olsun derken haksız mıydık? CHP hukuku hiçe saymıştır ve adalet karşısında bedelini ödeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin Bahçeli’nin bu çağrısına ilişkin sorduğu soruyu ise yanıtsız bırakmayı tercih etti.