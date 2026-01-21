İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye–ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Görüşmede DEAŞ ile mücadele ve Suriye’deki hapishanelerde bulunan DEAŞ mensuplarının durumu da gündeme geldi.

Erdoğan, tüm unsurlarıyla kalkınmış, terörden arındırılmış ve huzurlu bir Suriye’nin, bölgesel istikrara önemli katkı sağlayacağını belirtti. Gazze’de kalıcı barışın tesisine yönelik çabaların sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Gazze Barış Kurulu’na daveti dolayısıyla ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti.