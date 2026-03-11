AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, özellikle doğal gaz arzı konusunda vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Bayraktar, “Doğal gaz konusunda endişe duymayın. Hem akaryakıtta hem de doğal gazda şu anda bir sıkıntı öngörmüyoruz ancak gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki artışın nedeni savaş endişesi

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişe de değinen Bayraktar, küresel piyasalarda arz kesintisi ihtimalinin fiyatları yukarı çektiğini söyledi. Bölgedeki çatışmaların sona ermesi halinde enerji piyasalarında daha normal bir seyrin görülebileceğini belirtti.

Bayraktar, “Dünyada ciddi bir arz kesintisi endişesi var. Bu nedenle fiyatlar yükseldi. Umuyoruz ki bölgedeki çatışmalar kısa sürede sona erer ve piyasalar yeniden dengelenir” dedi.

Petrol için yıl sonu beklentisi 60 dolar

Enerji fiyatlarına ilişkin yıl sonu beklentilerini de paylaşan Bayraktar, petrol fiyatlarının normal şartlarda daha düşük seviyelerde seyretmesinin beklendiğini ifade etti.

“Bu yıl için özellikle petrol fiyatının 60 dolarlar civarında olmasını öngörmüştük. Ancak şu anda savaş ortamı söz konusu olduğu için piyasalar dalgalı bir seyir izliyor” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı açıklaması

İran ile ilgili gerilimin ardından sıkça gündeme gelen Hürmüz Boğazı’nın kapanması ihtimali hakkında da konuşan Bayraktar, Türkiye açısından doğrudan bir risk görünmediğini söyledi.

Bakan Bayraktar, “Bizim ağırlıklı enerji alımlarımız Hürmüz dışındaki kaynaklardan geliyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye açısından bir risk görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.