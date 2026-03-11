Rekabet Kurumu, Türkiye’nin finansal şeffaflık ve denetim mekanizmasının merkezinde yer alan dev yapılara yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. 11 Mart 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, aralarında küresel ekonomi dünyasında "Büyük Dörtlü" (Big Four) olarak bilinen Deloitte, PwC, EY ve KPMG ağlarının Türkiye temsilcilerinin de bulunduğu toplam 65 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında resmi inceleme süreci başlatıldı.

Soruşturmanın odağında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararları yasaklayan 4. maddesinin ihlal edildiğine dair ciddi şüpheler bulunuyor. Şirketlerin mali tablolarını denetleyerek piyasalara güven aşılayan bu kuruluşların, kendi aralarındaki rekabeti devre dışı bırakıp bırakmadıkları sorusu, artık Rekabet Kurumunun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

İnceleme süreci temel olarak iki ana aks üzerinde ilerliyor. Kurul, öncelikle bağımsız denetim ve mali müşavirlik hizmetleri için talep edilen fiyatların, teşebbüsler ve meslek odaları tarafından ortaklaşa belirlenip belirlenmediğini mercek altına alıyor. Serbest piyasa ekonomisinin temel prensibi olan fiyat rekabetinin ihlal edilip edilmediği, yatırımcıların ve kredi veren kuruluşların maliyetlerini doğrudan etkilediği için hayati bir önem taşıyor.

Soruşturmanın bir diğer kritik ayağını ise iş gücü piyasasına yönelik iddialar oluşturuyor. Rekabet Kurulu, bu dev yapıların kendi aralarında çalışan transferlerini kısıtlayan veya ücret politikalarını baskılayan "centilmenlik anlaşmaları" yapıp yapmadıklarını araştırıyor. Sektördeki nitelikli iş gücünün serbestçe dolaşımının engellenmesi, rekabet hukukunda son yıllarda üzerinde en çok durulan hassas konuların başında geliyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, bir soruşturma açılmış olmasının ilgili teşebbüslerin doğrudan kanunu ihlal ettikleri veya yaptırımla karşılaşacakları anlamına gelmediği, sürecin toplanacak deliller ve tarafların savunmaları neticesinde hukuki bir kesinliğe kavuşacağı hatırlatıldı. Finansal piyasaların sağlıklı işlemesi adına kritik olan bu sürecin yansımaları, iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.