Trump’tan Kriptoya Stratejik Destek

Trump, ABD’nin dijital varlıklara daha fazla yer vereceği yeni bir finansal dönemin sinyallerini verdi. Ocak ayında imzaladığı yürütme emri (E.O. 14178) ile bir "dijital varlık stoğu" oluşturulmasını talep eden Trump, bu hamle ile ABD’nin finansal geleceğinde kripto paraların merkezde yer alacağını vurguladı.

Ayrıca, 7 Mart'ta Beyaz Saray'da düzenlenecek olan ilk Kripto Zirvesi'nde ABD’nin dijital varlık stratejisi masaya yatırılacak. Zirvede, önde gelen sektör temsilcileri ve Dijital Varlık Çalışma Grubu ile regülasyonlar ve yasal altyapı ele alınacak.

Kripto Piyasasında Gücülü Toparlanma

Trump'ın açıklamalarının ardından, son 48 saatte kripto piyasalarında %20'ye yakın bir artış kaydedildi. ADA %59,78, XRP %23,74, Official Trump (TRUMP) memecoini %18,72 ve Solana %18,43 oranında değer kazandı.

Bitcoin, Trump'ın rezerv hamlesiyle 85.000 dolardan 95.000 dolara kadar çıksa da, daha sonra 92.225 dolar seviyesine geri çekildi. Analistlere göre, Bitcoin'in 94.248 dolar eşiğini aşması halinde 97.000 ve 102.500 dolara doğru yeni bir rallinin başlaması bekleniyor. Ancak 92.225 dolar seviyesinin kaybedilmesi, fiyatın 84.650 dolara kadar gerileyebileceği anlamına geliyor.

Ethereum da benzer bir seyir izledi. 2.104 dolar desteğinden güç alarak 2.551 dolara kadar yükselen ETH, teknik analiz anında 2.449 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, 2.416 dolar eşiğini koruması halinde Ethereum'un yeniden 2.550 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Ancak bu seviyenin altına inilmesi, 2.104 dolara kadar bir düşüş riskini gündeme getirebilir.

CME Vadeli İşlemlerinde Rekor Fark

TradingView verilerine göre, spot piyasalara 300 milyar dolardan fazla giriş oldu ve bu durum, 10.000 dolarlık bir CME Bitcoin vadeli işlem farkı oluşmasına yol açtı. Bu, önceki 4.000 dolarlık rekor farkı geride bıraktı. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %55,4'ten %50’nin altına düşerken, altcoin piyasasında güçlü kazançlar görüldü.

Günün En Çok Yükselen Kripto Paraları

Cardano (ADA) : %59,78 artarak $1,05 seviyesine ulaştı.

Onyxcoin (XCN) : %35,07 artışla $0,02057 seviyesine yükseldi.

dogwifhat (WIF) : %24,93 artışla $0,7765 seviyesine geldi.

XRP (XRP): %23,74'lük artışla $2,81 seviyesine çıktı.

Sonuç: Trump’ın Kripto Hamlesi Yeni Bir Dönemin Kapısını Aralıyor

Donald Trump’ın kripto rezervi stratejisi, piyasaların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Ancak piyasadaki bu hareketliliğin sürekliliği için Trump'ın izleyeceği politika ve 7 Mart Kripto Zirvesi'nden çıkacak kararlar büyük önem taşıyor. Piyasalar, ABD’nin kripto regülasyonları konusunda nasıl bir yol izleyeceğine odaklanmış durumda.