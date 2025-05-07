Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio huzurunda yemin eden Witkoff’un, Gazze'deki rehine krizinde yürüttüğü müzakerelerdeki rolünü överek, "Putin, Netanyahu ve İran temsilcileriyle birebir görüştü. Daha önce karşılaşacağını dahi düşünmediği isimlerle masaya oturdu. Acımasızca harika bir iş çıkarıyor" dedi. Witkoff’un, geçtiğimiz aylarda onlarca rehinenin kurtarılması için yapılan girişimlerde etkin rol oynadığını belirten Trump, ABD’nin böyle yetenekli bir temsilciye sahip olduğu için şanslı olduğunu ifade etti.

"Gazze’de borularda hayatta kalmaya çalışan insanlar vardı"

Rehinelerin akıbetine ilişkin çarpıcı detaylar paylaşan Trump, "Kurtardıklarımız arasında boruların içinde, nefes alamayacak koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanlar vardı. Şu anda Hamas’ın elinde 21 rehine var ve üçü ne yazık ki öldü. Aileler, en azından çocuklarının cesetlerine ulaşmak istiyor. Bu gerçekten çok trajik" dedi.

Hindistan-Pakistan gerilimi: "Umarım bu çatışma çabuk biter"

Gazetecilerin Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırısıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Trump, yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi. "Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, yüzyıllardır. Umarım bu çatışma çok çabuk biter" ifadelerini kullandı.

İran’a uyarı: "Nükleer silah olmayacak"

Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmesinin kabul edilemez olduğunu yineleyerek, "Barış anlaşması görmek isterim. Başarılı bir İran istiyoruz ama nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz. Farklı bir yol seçerlerse bu çok üzücü olur ama başka seçeneğimiz yok" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail mesajları

Trump, Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını işgal planlarının ABD’nin müdahalesiyle engellendiğini savundu. "Biz olmasaydık, şu an tüm ülkeyi ele geçirmişlerdi" diyen Trump, İsrail’in Gazze’yi tamamen fethetme planına ilişkin sorulara ise temkinli yanıt verdi: "Netanyahu ile birçok konuda konuşuyoruz. Rehineler zarar görmesin diye İsrail yavaş ilerliyor."

"ABD artık sömürülmeyecek"

Konuşmasında küresel ticaret ilişkilerine de değinen Trump, İngiltere ve Çin’in ABD ile ticaret yapmak istediğini belirterek, "Geçmişte her ülke bizi istismar etti ama bu dönem farklı. Şartları artık biz belirliyoruz. Bu dönem, çok daha güçlü bir Amerika dönemi olacak" şeklinde konuştu.

Trump, Kanada’nın yeni başbakanı için "oldukça yetenekli" ifadelerini kullanırken, yakın zamanda büyük bir haber açıklayacağının da sinyalini verdi.