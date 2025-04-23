Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Onu kovmaya niyetim yok. Ancak faiz oranlarını düşürme konusunda daha atak olmasını isterdim. Şu anda faiz indirimi için harika bir zaman. Eğer bunu yapmazsa bu bir son olur mu? Hayır, olmaz," ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Çin ile devam eden ticaret savaşında daha ılımlı bir tutum sergilemeye hazır olduğunun sinyalini verdi. Pekin yönetimiyle sürdürülen müzakereler hakkında iyimser olduğunu dile getiren Trump, anlaşma sağlanması durumunda Çin’e uygulanan yüksek gümrük vergilerinin önemli ölçüde indirileceğini belirtti. "Şu anda Çin’e uygulanan yüzde 145 oranındaki vergi çok yüksek. Bu oran ciddi şekilde azaltılacak, ancak tamamen sıfırlanmayacak," diyen Trump, görüşmelerde "nazik" bir yaklaşım sergileyeceğinin de altını çizdi.