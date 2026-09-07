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Goller: Daniel Moreno (dk. 17 ve 33), Taulant Seferi (dk. 68) (Kayserispor)

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68. dakikada Moreno'nun pasıyla topla buluşan Seferi'nin ceza sahası sol çaprazdan verdiği pas savunmadan dönerek tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-3

56. dakikada Mikail'in orta alandan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Faye, ceza sahası ön çizgisinde topu kontrol eden Gökhan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Pozisyonla alakalı VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi için monitöre giden hakem Ali Yılmaz sarı kartı iptal ederek Faye'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

40. dakikada sağ kanattan Camara'nın içeri yaptığı ortada Seferi'nin kafa vuruşunu kaleci Erdem çizgiden çıkardı.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

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