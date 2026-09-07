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90+8. dakikada Soner Gönül'ün pasında ceza sahası içi sol tarafından topla buluşan Serdar Gürler, rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

90+6. dakikada kaleci Alp Tutar'ın uzun kullandığı kale vuruşunda topu önce Cham, ardından Ologo kafayla Ömer Faruk Duymaz'a indirdi. Bu oyuncu, topu kontrol edip penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Szumski'nin solundan ağlara gönderdi. 1-1

90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Berk Ali Nizam'ın yaptığı vuruşta kaleci Szumski, sağına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada sol kanattan Berk Ali Nizam'ın yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği topun ardından yaşanan hava topu mücadelesinde Vefa Temel, Doğan Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR uyarısıyla kenara gelip izleme yapan hakem Yiğit Arslan, penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Fall'ın pasında Cham'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden auta çıktı.

45. dakikada Gökcan Kaya'nın savunmanın arasında verdiği pasta topla birlikte ceza sahasına giren Arda Çolak, karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alp Tutar meşin yuvarlağı kurtardı.

28. dakikada sol kanattan Afena-Gyan'ın savunmanın arkasına attığı yerden pasla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda Çolak, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi. 0-1

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu.

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