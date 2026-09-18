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Kayserispor 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Burak Sami Şad yapacak.

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TFF 1. Lig'in 8. Haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasında 20 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

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