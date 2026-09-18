Hedef Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp hakkında devam eden hukuki sürece ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hukuki sürecin devam ettiği ve Hedef Holding’in de gelişmeleri ilgili yetkili makamlar nezdinde takip ettiği belirtildi.

Yönetim görevleri Mehmet Ziya Gökalp’e geçiyor

Açıklamada, Namık Kemal Gökalp’in bu süreçte Hedef Holding ve iştiraklerinde yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

Gökalp’in ayrılmasının ardından holding ve iştiraklerindeki yönetim kurulu başkanlığı görevlerinin gerekli kurumsal karar ve yetkilendirmeler doğrultusunda Mehmet Ziya Gökalp tarafından yürütüleceği kaydedildi.

İştiraklerdeki atama süreçlerine ilişkin gelişmelerin ise ilgili şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

Holding faaliyetlerinde aksama beklenmiyor

Hedef Holding, yönetim değişikliğine rağmen holding ve iştiraklerinin kurumsal işleyişinde veya faaliyetlerinde herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, grubun yönetim ve operasyonel süreçlerinin mevcut görev ve yetki düzeni kapsamında olağan şekilde ve kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Yatırımcılara "spekülatif paylaşımlara itibar etmeyin" uyarısı

Hedef Holding ayrıca yatırımcılar ve kamuoyuna yönelik bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, devam eden sürece ilişkin doğrulanmamış bilgi ve spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Şirket, yatırımcıların yalnızca yetkili makamlar ile Hedef Holding’in resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamaları dikkate almasını istedi.

Kamuya açıklanması gereken gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında resmi kanallar üzerinden duyurulacağı bildirildi.