Kirazlıkçay Mahallesi’nde, eski Şeker Fabrikası lojmanlarının bulunduğu alanda yükselecek 615 konutluk TOKİ projesinde ilk kazma vuruldu. Yıkım ve zemin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

28 Mart 2025’te ihalesi tamamlanan projenin yer teslimi yüklenici firmaya yapılırken, projenin toplam yatırım bedeli 1 milyar 204 milyon TL olarak açıklandı. 80 bin metrekarelik bir alanı kapsayan proje; 31 bloktan oluşacak ve 180 adet 3+1, 440 adet ise 2+1 daireyle dar gelirli aileler için modern yaşam alanları sunacak.

Projede ayrıca, 53’ü engelli bireyler için ayrılmış toplam 521 araçlık otopark, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler ve geniş peyzaj alanları da yer alacak. Bölgedeki eski lojmanlarda yaşayan yaklaşık 20 ailenin tahliye sürecinin tamamlanmasıyla yıkım çalışmaları da hız kazandı.

TOKİ öncülüğünde hayata geçirilen projenin, 18 Kasım 2026 tarihinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Proje, hem dar gelirli aileler için yeni bir yaşam umudu olacak hem de bölgenin çehresini değiştirecek büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak.