Kredi başvuruları yalnızca belirli bankaların şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapılabilecek bankalar ise şunlar: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım.

TOBB yetkilileri, kredi sürecine dair sahte internet siteleri ve uygulamalara karşı da vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, yalnızca yukarıda adı geçen bankaların şubelerinden başvuru yapılabileceği vurgulanarak şu ifadeler yer aldı:

“TOBB Nefes Kredisi için yalnızca belirtilen bankaların şubelerine başvuru yapılabilir. Hiçbir internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapılamamaktadır. Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve TOBB ile ilgisi olmayan içeriklere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır.”

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yıllardır uygulanan Nefes Kredisi, uygun faiz oranları ve geri ödeme koşulları ile işletmelere nefes aldırmayı hedefliyor.