Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonu (TMSF), kara para ve yasa dışı bahis operasyonları kapsamında el konulan şirketleri satışa çıkardı. Fonun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Pozitif Bank ve Papara Holding için ihale süreci başlatıldı.

TMSF’nin portföyünde bugün itibarıyla 1.118 şirket bulunuyor. Fonun mevcut yapısının bu büyüklükteki bir portföyü uzun süre yönetmeye uygun olmaması nedeniyle, kayyum atanan şirketler ve malvarlıkları belirli aralıklarla satışa sunuluyor.

Pozitif Bank’ın satış tarihi ertelendi

Daha önce 23 Aralık 2025’te yapılması planlanan Pozitif Bank satış ihalesi, 17 Şubat 2026 tarihine ertelendi. İhale kapsamında bankanın yüzde 97’lik hissesi satışa çıkarıldı.

Papara Holding için 4,27 milyar TL’lik ihale

Papara operasyonu kapsamında el konulan Papara Holding için de ihale açıldı. Papara Elektronik Para AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Papara Teknoloji AŞ ve Papara Menkul Değerler AŞ birlikte satışa sunuldu. Holding için belirlenen en düşük satış bedeli 4 milyar 270 milyon TL olurken, son teklif verme tarihi 10 Şubat 2026 olarak açıklandı. Ayrıca holding bünyesindeki araçlar için ayrı bir satış ihalesi daha düzenlendi.

6,9 milyar TL’lik malvarlığına el konulmuştu

Flash TV ve Pozitif Bank’ın sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis örgütü lideri olduğu iddiasıyla mart ayında tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 6,9 milyar TL değerindeki malvarlıklarına el konuldu. El konulan şirketler arasında Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix Ödeme Kuruluşu da yer aldı.

Savcılık iddialarına göre Erkan Kork, 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı. Kork’un yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu öne sürüldü.