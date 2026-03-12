Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren uluslararası finans kuruluşları, artan riskler nedeniyle personellerini ve bazı operasyonlarını daha güvenli gördükleri merkezlere taşımaya başladı. Bu süreçte en çok öne çıkan şehir ise İstanbul oldu.

Son günlerde özellikle büyük bankalar, yatırım fonları ve finansal danışmanlık şirketlerinin Körfez’de görev yapan çalışanlarını İstanbul’a tahliye etmeye başladığı belirtiliyor. İran’ın bir bankaya yönelik saldırının ardından ABD ve İsrail bağlantılı finans merkezlerini hedef alabileceği yönündeki uyarıları, finans çevrelerinde güvenlik endişesini artırdı.

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar da finans sektöründeki bu hareketliliği hızlandırdı. Hürmüz Boğazı çevresinde artan riskler nedeniyle petrol fiyatlarında sert yükselişler görülürken, bölgedeki finans kuruluşları operasyonlarını daha istikrarlı merkezlere kaydırma seçeneğini gündeme aldı.

Uzmanlara göre İstanbul’un bu süreçte tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasında Türkiye’nin coğrafi konumu, gelişmiş finans altyapısı ve Avrupa ile Orta Doğu arasında köprü görevi görmesi yer alıyor. Uluslararası bankalar ve yatırım şirketleri için İstanbul, hem bölgeye yakın hem de operasyonel açıdan güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Finans çevreleri, kriz sürecinin uzaması halinde İstanbul’un bölgesel bir finans merkezi olma iddiasının daha da güçlenebileceğini değerlendiriyor. Özellikle Körfez’de faaliyet gösteren küresel finans devlerinin bazı operasyonlarını kalıcı olarak İstanbul’a taşımasının Türkiye’nin finans sektörüne yeni bir ivme kazandırabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan bölgedeki çatışmaların enerji, ticaret ve lojistik hatları üzerindeki etkisinin büyümesi halinde küresel finans piyasalarında dalgalanmaların artabileceği uyarısı da yapılıyor. Bu nedenle uluslararası finans şirketlerinin risklerini azaltmak için operasyonlarını daha güvenli merkezlere kaydırma eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.