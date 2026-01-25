Otomerkezi.net Bayileri İstanbul’da Tek Yürek Oldu

“İkinci elin teknoloji merkezi” sloganıyla yola çıkan Otomerkezi.net, 9. Bayiler Buluşması’nı bugün Cevahir Hotel İstanbul Asia’da gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Otomerkezi.net bayilerinin büyük çoğunluğunun katılım sağladığı buluşmada, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı bayiler etkinliğe katılamadı.

Enerjisi yüksek, motive edici ve vizyoner bir atmosferde geçen organizasyon, sektörün geleceğine ışık tutan konuşmalara sahne oldu.

Dijitalleşmeden 2026 Vizyonuna Uzanan Geniş Perspektif

Buluşmada sırasıyla;

Teknoloji Editörü İlter Sağ, “Otomotiv ekosisteminde dijitalleşme ve yeni trendler”

Otomerkezi.net Bayi Koordinasyon ve Satış Operasyonları Yöneticisi Özgür Ayanoğlu, “Otomerkezi.net 2025 icraatları ve 2026 hedefleri”

Trinkoto.com Genel Müdürü ve Otomerkezi.net YK Danışmanı Bartu Baran, “İkinci el satın alma platformu Trinkoto’nun 2026 planı”

Gülan Grup YK Başkanı ve Eski OYDER Başkanı Ziya Alp Gülen, “Sektör ve markalarda 2026 yenilikleri”

Europe Gold Car Türkiye CEO’su, Europcar Norveç YK Başkanı ve FDN Grubu YK Üyesi Fırat Fidan, “Yeni nesil şirket olmak”

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise “İkinci elde teknolojinin merkezi” başlıklı konuşmalarıyla bayilerle buluştu.

Konuşmaların ardından bayiler, merak ettikleri konuları doğrudan konuşmacılara sorma fırsatı buldu.

Eğlence, İlham ve Kahkaha Bir Aradaydı. Buluşmanın renkli anlarına ise;

“Son meddah ve sunucu” Fatih Mühürdar, Komedyen İsmail Baki Tuncer,

Futbol yorumcusu Atakan Kurt damga vurdu. TRT ekranlarının ve sahnelerin 80’lerden bu yana tanınan ismi Fatih Mühürdar, eğlenceli sohbeti ve sanat dünyasından paylaştığı nostaljik anılarıyla bayilerin içini ısıttı.

Ünlü taklitleriyle tanınan İsmail Baki Tuncer ise özellikle Aziz Yıldırım ve Fatih Terim taklitleriyle salonda kahkaha dolu anlar yaşattı.

Muhammed Ali Karakaş’tan Bayilere Net Mesaj

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, konuşmasında Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihatini okuyarak sözlerine anlamlı bir başlangıç yaptı.

Karakaş, bayilerden 2026 beklentilerini ve hedeflerini dinlerken; Otomerkezi.net olarak başta reklam ve pazarlama destekleri olmak üzere, bütçesel konularda 2025’te olduğu gibi 2026’da da bayilerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bayilerden; değişime ayak uydurmalarını, daha aktif, talepkâr ve etkin olmalarını, müşteri portföylerini genişleterek daha çok çalışmalarını isteyen Karakaş, karşılaşılacak her türlü problemde Otomerkezi.net’in bayilerinin yanında olacağının altını çizdi.

Başarı Plaketlerle Taçlandı

Program sonunda alanlarında başarılı olan bayilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. 9. Bayiler Buluşması, toplu aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.